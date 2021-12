Serie C-Girone C, 17a giornata: pareggio Turris, vittoria Catanzaro. La classifica

Vittoria Catanzaro, pareggio Turris e sconfitta Catania: il recap dei match validi per la diciassettesima giornata del Girone C di Serie C

Sono da poco passati agli archivi alcuni dei match validi per la diciassettesima giornata del Girone C di Serie C. Vittoria convincente per il Catanzaro di Vivarini che si rilancia in classifica, solo un pareggio per la Turris a Potenza e successo prezioso per la Virtus Francavilla. Di seguito, risultati e classifica aggiornata del Girone C di Serie C in attesa della sfida di questa sera tra Palermo e Monopoli.