Serie C-Girone C, 17a giornata: il Palermo batte il Monopoli, pareggio Bari. Il recap

Con il posticipo tra Bari e Avellino si è conclusa la diciassettesima giornata del Girone C di Serie C. Il recap del turno con la classifica aggiornata

E' terminata con il monday night tra Avellino e Bari la diciassettesima giornata del Girone C di Serie C. Tre punti preziosi per il Palermo nello scontro diretto contro il Monopoli al "Renzo Barbera". Vittoria anche il Catanzaro sul Foggia di Zeman, male il Catania sconfitto a Latina. Solo un pareggio per la Turris contro il Potenza.

Negli anticipi della diciassettesima giornata, il Foggia è uscito sconfitto contro il Catanzaro. La rete che ha aperto le danze è stata firmata da Vazquez allo scadere della prima frazione di gioco, nel secondo tempo l'autogol del foggiano Sciacca ha chiuso la gara. Nell'altro lunch match, la Vibonese è tornata a vincere battendo per due a zero il Campobasso. Il Latina di mister Daniele Di Donato ha ottenuto tre punti contro il Catania. Terza sconfitta nelle ultime cinque per gli etnei, ai padroni di casa è bastata la rete di Sane al minuto 28, che permette ai nerazzurri di raggiungere proprio il Catania a quota 20 punti.

Presso lo stadio "RenzoBarbera" il Palermo di Giacomo Filippi ha ottenuto un prezioso successo contro il Monopoli. I rosanero hanno riscattato la cocente sconfitta di Picerno e si sono imposti 2-1 sui biancoverdi. Nicola Valente ha sbloccato la gara a metà primo tempo, ma il vantaggio è durato solamente due minuti, il Monopoli ha infatti raggiunto il pari con Grandolfo. Nei minuti finali della seconda frazione di gioco è stato Matteo Brunori a regalare i tre punti ai siciliani. Vittoria che permette alla compagine capitanata da De Rose di superare proprio i pugliesi e salire al secondo posto in classifica.

Pareggio a reti bianche tra Potenza e Turris, per i campani è la seconda gara senza vittorie dopo il turno precedente. Stesso risultato tra Taranto e ACR Messina. Pareggio prezioso per i peloritani, che sono tornati a fare punti dopo quattro ko di fila, si è fermata invece la corsa ai primi posti del Taranto. Continua il momento positivo del Picerno, che dopo l'importante vittoria contro il Palermo, ha espugnato lo stadio "Degli Ulivi" di Andria in un pirotecnico 3-2.

E' tornata a vincere la Paganese dopo quattro sconfitte di fila archiviando la pratica Juve Stabia nel derby campano. Al minuto 31' azzurri sono passati in vantaggio con Cretella, ma le Vespe hanno rimontato dopo pochi minuti con il rigore trasformato dall'ex Palermo, Accursio Bentivegna. La Paganese ha concluso il primo tempo in vantaggio, grazie alla rete firmata nell'unico minuto di recupero da Guadagni. Al minuto 81' ha chiuso i conti Firenze. Ha vinto, infine, la Virtus Francavilla di misura contro il Monterosi Tuscia.

Nel posticipo che ha chiuso il turno, l'Avellino ha fermato il Bari al "Partenio-Lombardi" sull'1-1. I galletti erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie al rigore trasformato da Antenucci. Nei minuti finali è arrivato il pareggio dei padroni di casa con l'ex Palermo, Mamadou Kanoute.

Di seguito, la classifica aggiornata del Girone C di Serie C.

Bari 37

Palermo 32

Monopoli 30

Turris 29

Catanzaro 28

Avellino 28

V.Francavilla 27

Foggia 24 (4 punti penalizzazione)

Taranto 24

Picerno 23

Juve Stabia 22

Catania 20 (2 punti di penalizzazione)

Latina 20

Paganese 20

campobasso 18

Monterosi 16

Potenza 15

Fidelis 15

ACR Messina 13

Vibonese 13