Serie C (girone C), 14a giornata: vincono Palermo e Bari, ok Monopoli e Avellino

Terminata la quattordicesima giornata del girone C di Serie C, tre punti per Palermo e Monopoli che restano seconde dietro al Bari capolista

⚽️

Archiviata la quattordicesima giornata del girone C di Serie C che, nel posticipo del lunedì, ha visto la Turris trionfare sul Catanzaro. Bene il Palermo vittorioso per 2-0 sul Potenza, successi anche per Bari, Monopoli e Avellino. Male ACR Messina e Catania tra le mura amiche rispettivamente contro Foggia e Avellino.

Il Palermo di Giacomo Filippi ha conquistato al "Renzo Barbera" la settima vittoria del campionato, la seconda consecutiva dopo quella del turno precedente contro la Fidelis Andria. I rosanero si sono imposti per 2-0 sul Potenza, in gol Fella nei minuti iniziali del secondo tempo e Silipo nel finale di gara. Il vantaggio è stato firmato dall'ex Avellino che ha concluso in porta dopo un cross dalla destra di Almici e un errore in disimpegno di Cargnelutti. Al 94' ha chiuso la gara una rete del talentino romano che in contropiede ha superato con un mancino all'angolino Richard Marcone. Nell'altro match delle 14:30 il Latina ha conquistato i tre punti superando per 4-1 in casa il Campobasso.

Il Catania ha ceduto in casa al Foggia: rossazzurri avanti dopo 15' con Russini, nella seconda frazione però la compagine di Zeman è riuscita a trovare il pareggio con Gallo e il gol vittoria con Alexis Ferrante nei minuti conclusivi.

Tre punti per il Monopoli nel derby contro il Taranto. Al "Vito Veneziani" i biancoverdi hanno conquistato la quarta vittoria nelle ultime cinque portandosi al secondo posto insieme al Palermo. Per i padroni di casa in gol Grandolfo (doppietta). Seconda vittoria consecutiva per la VirtusFrancavilla, che ha espugnato di misura il campo del Picerno. Pareggio tra Juve Stabia e Monterosi Tuscia. Le Vespe vanno sotto al minuto 12 con Buglio ma il vantaggio degli ospiti dura poco: al ventottesimo ci ha pensato l'ex Palermo, Accursio Bentivegna, a riportare la situazione in parità. È tornato a vincere il Bari capolista, 2-0 dei pugliesi sulla Vibonese al "San Nicola" e +4 mantenuto sulle inseguitrici Palermo e Monopoli. In gol per i galletti Botta e Antenucci.

Cade l'ACR Messina in casa contro l'Avellino, per i giallorossi si tratta della seconda sconfitta consecutiva. Alla compagine guidata da Piero Braglia è bastata la rete dell'ex Palermo, Mamadou Kanoute, per conquistare la terza vittoria nelle ultime quattro. Nell'ultimo match delle 17:30, la Fidelis Andria conquista tre punti importanti in casa della Paganese, i biancoazzurri vincono di misura 1-0. Ha chiuso il turno il posticipo del lunedì tra Turris e Catanzaro. I corallini si sono imposti per 1-0 grazie alla rete al minuto 76 di Luca Giannone, all'ottavo gol in tredici presenze. Profondo rosso per i calabresi, che hanno perso tre delle ultime quattro gare disputate. I campani si portano invece a solamente una lunghezza dal secondo posto.