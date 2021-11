Serie C-Girone C, 14a giornata: Bari ok, vincono Avellino e Monopoli. La classifica

E' da pochi istanti passata agli archivi la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C. Domani il posticipo tra Turris e Catanzaro

Si sono da poco conclusi i match validi per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C. Nel primo pomeriggio odierno il Latina ha battuto il Campobasso con un sonoro quattro a uno ed il Palermo di Giacomo Filippi ha messo al tappeto il Potenza vincendo due a zero davanti al proprio pubblico grazie alle reti di Fella e Silipo. Il Foggia di Zeman ha superato in extremis il Catania grazie ad un calcio di rigore trasformato da Ferrante in zona Cesarini. Vittorie preziose per Avellino, Bari e Monopoli rispettivamente ai danni di ACR Messina, Vibonese e Taranto. Pareggio tra Juve Stabia e Monterosi Tuscia, vittorie di misura per la Fidelis Andria e il Picerno. Di seguito, risultati e classifica del Girone C di Serie C.