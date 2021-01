Serie C-Girone B, Arezzo: ufficiale, l’ex Palermo Stellone è il nuovo allenatore. L’annuncio

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Roberto Stellone è il nuovo allenatore dell’Arezzo.

Il tecnico ex Palermo, subentrato ad Andrea Camplone, è il terzo allenatore approdato sulla panchina amaranto in questa stagione. Di seguito, il comunicato diramato dal club toscano che milita nel Girone B di Serie C sul proprio sito di riferimento.

“La S.S. Arezzo è lieta di annunciare che Roberto Stellone ha firmato con il Cavallino ed è il nuovo allenatore della Prima Squadra.

Roberto Stellone, classe 1977 originario di Roma, ex calciatore tra le altre di Napoli, Reggina, Genoa, Torino e Frosinone, nella sua carriera da tecnico iniziata nel 2011 ha allenato la squadra ciociara dal 2012 al 2016 riuscendo a fare il “doppio salto” dalla Serie C alla Serie A in quattro anni. Stellone ha poi allenato il Bari, il Palermo e l’Ascoli in Serie B.

La S.S. Arezzo intende dare il più caloroso benvenuto a Mister Stellone e a tutto il suo staff”.