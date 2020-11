Serie C, Girone A e C: oggi in scena sei recuperi, il programma completo

Oggi pomeriggio andranno in scena i recuperi del campionato di Serie C.

Sei le gare in programma, relativamente ai Gironi A e C di Lega Pro. Nuovamente rinviata Avellino–Bisceglie: nella giornata di ieri sono arrivati i risultati del nuovo ciclo di tamponi effettuati dalla compagine pugliese, che ha sancito il mancato raggiungimento della quota minima di tredici calciatori disponibili per il regolare svolgimento della gara.

In campo anche le siciliane, con il Palermo che affronterà il Potenza alle ore 15.00 al “Renzo Barbera” (la gara era già stata rinviate per ben due volte a causa dell’emergenza Coronavirus). Il Catania torna, invece, al “Massimino” per la sfida contro la Vibonese, in programma alle ore 20.30.

ECCO LE GARE IN PROGRAMMA OGGI

GIRONE A

Como-Pro Patria ore 15.00

Pro Vercelli-Giana Erminio ore 15.00

Olbia-Lucchese ore 20:30

CLASSIFICA – GIRONE A

Renate22

Pro Vercelli 20

Carrarese 19

Lecco 18

Pro Sesto 17

Alessandria 17

Pontedera 16

Albinoleffe 16

Pro Patria 15

Grosseto 14

Novara 14

Como 13

Livorno 13

Juventus U23 13

Pergolettese 12

Pistoiese 9

Piacenza 9

Giana Erminio 7

Olbia 7

Lucchese 2

GIRONE C

PALERMO-Potenza ore 15.oo Serie C, Live Palermo-Potenza

Catania-Vibonese ore 20:30

Teramo-Foggia ore 20:45

CLASSIFICA – GIRONE C

Ternana 27

Bari 20*

Teramo 20 **

Turris 16*

Catanzaro 16*

Avellino 15***

Juve Stabia 14**

Foggia 13**

Vibonese 12****

Paganese 10

Catania 9***

PALERMO 9***

Monopoli 9***

Potenza 9*

Virtus Francavilla 9

Bisceglie 7*****

Viterbese 7**

Casertana 6***

Cavese 5*

***** 5 gare in meno

**** 4 gare in meno

*** 3 gare in meno

** 2 gare in meno

* 1 gara in meno