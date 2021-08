Serie C, Giovinco vicino al Taranto: farà coppia con l’ex Palermo Saraniti

Calciomercato spumeggiante in Lega Pro, con la terza divisione italiana di calcio che sembra ben più attiva rispetto alle categorie maggiori come Serie A e Serie B.

Le trattative di calciomercato in Lega Pro sono in continua evoluzione e le manovre di trasferimento sembrano essere più incalzanti e rispetto a categorie superiori come Serie A e B. In Serie C, tra le società più attive della campagna trasferimenti estiva vi è il Taranto, club pugliese neo promosso nella terza divisione italiana di calcio.