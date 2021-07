Serie C, Ghirelli: “Un onore avere tre siciliane nel nostro campionato”

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, in vista del nuovo campionato di Serie C

"Abbiamo sicuramente ancora problemi di sostenibilità economica e dobbiamo accompagnare tutti i club, compreso l’Acr Messina. Veniamo da un campionato e mezzo in cui gli stadi sono rimasti chiusi e le risorse fondamentali per la Serie C vengono proprio dagli incassi e dal botteghino. Non si deve arrivare a settembre, il governo deve darci immediate indicazioni per gli stadi in ottica campagna abbonamenti, il problema sarebbe serissimo per i club se non dovesse essere avviata per il secondo anno di fila. Ne ho parlato con la sottosegretaria Vezzali e so che il presidente Gravina ci sta lavorando. Stiamo pensando anche alla questione protocolli, in modo tale da alleggerire", sono state le sue parole.