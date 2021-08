Serie C, Ghirelli: “Periodo durissimo, brave le società a reggere l’urto”

Le parole d'elogio del presidente della Serie C

Con l'annuncio dei gironi e il sorteggio del calendario odierno, ha ufficialmente preso il via la stagione 2021-2022 della Serie C. Dopo un anno e mezzo pieno di difficoltà dovute alla pandemia, la campagna vaccinale sembra poter dare un po' di tregua al mondo intero, con le società che sperano di poter riaprire anche percentualmente gli stadi, in maniera tale da poter rimpinguare le casse societarie che negli ultimi mesi hanno sofferto molto.