Serie C, Ezio Capuano su Mourinho: “Non ha offeso la categoria, è intelligente”

Le dichiarazioni di Ezio Capuano a proposito delle parole pronunciate da Mourinho dopo la sconfitta della Roma con l'Inter

"Mourinho è una persona troppo intelligente, ha detto quella frase senza rendersene conto, non voleva assolutamente offendere la C. I poveri ragazzi che ci giocano non guadagnano quanto i colleghi di A quindi hanno le loro pressioni. Poi penso che il calcio sia uguale in A, B o C anche se è molto difficile in Lega Pro. Una volta si diceva che lo spogliatoio era come una sacrestia, dopo tanti anni dico che la registrazione del mio sfogo fu una brutta storia. Fui il protagonista in negativo dopo un'amichevole, volevo stimolare la squadra ma in maniera molto poco corretta venni registrato e messo sui social"