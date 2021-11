Serie C, Eleven Sports: arriva “Diretta Pro” il canale di visione multipla dei match

Eleven Sport, nasce "Diretta Pro", il canale che ogni settimana permette di vedere sedici gare della giornata in corso in multiview

Mediagol (sc) ⚽️

Il palinsesto di Eleven Sports, piattaforma streaming ufficiale della Lega Pro, si arricchisce di un ulteriore chicca studiata appositamente per gli appassionati del campionato di calcio e della Serie C. E' in arrivo "Diretta Pro", il canale che permette di vedere settimanalmente sedici gare della terza divisione di calcio italiana in multiview (visione multipla). Ogni settimana due le sessioni pomeridiane suddivise per per fascia oraria (14.30 e 17.30), otto campi collegati in simultanea, con altrettante finestre sulle piazze della Serie C ed una voce narrante che accompagnerà nel racconto dei match più emozionanti della giornata tra i tre gironi della Lega Pro, uniti in un solo evento.

Approfondimenti pre e post-partita, dati statistici, curiosità sui protagonisti, la raffica di gol all’intervallo e dopo i secondi tempi. Un’esperienza del tutto innovativa per la piattaforma che permetterà agli abbonati di non perdersi nemmeno un istante del turno di campionato.

Si parte già domenica 7 novembre con il primo doppio turno di visione, alle 14.30 e alle 17.30, per un totale di sedici gare della 13ª giornata di Serie C trasmesse in simultanea. Queste le dichiarazioni dichiarato Giovanni Zurleni, Managing Director di Eleven Sports Italia.

"Siamo orgogliosi annunciare il nuovo progetto Diretta PRO, ideato da ELEVEN e Lega Pro, che offrirà ai fan un nuovo modo per seguire ancora più da vicino la Serie C. Per la prima volta, due slot orari per ogni giornata, per ognuno ben otto campi live in contemporanea, rendendo ancor più stimolante la visione dei match di un campionato avvincente come non mai. Questo progetto si aggiunge a quanto fatto da inizio stagione: incremento della qualità di produzione, nuovi format editoriali come il Match of The Week e ParliamoC e tutti i nuovi contenuti social realizzati anche con la collaborazione dei nostri nuovi volti Giulia Stronati e Lisa Offside. Trovare sempre nuovi modi per intrattenere e deliziare gli appassionati di tutti i nostri contenuti è il cuore della nostra mission”.

"Con Diretta Pro si arricchisce ulteriormente il progetto televisivo della Serie C che la nuova governance ha studiato in questi primi mesi del nuovo mandato. Un processo di potenziamento che è iniziato in questa nuova stagione con il Match of the Week e che adesso prosegue con Diretta Pro. Il nostro obiettivo è offrire ai club e ai tifosi contenuti premium tv che possano arricchire la loro esperienza. È un processo che continuerà anche nei prossimi mesi e che riguarderà non solo il mercato italiano”, ha dichiarato Marcel Vulpis, Vicepresidente vicario della Lega Pro con delega all’area commerciale e tv.