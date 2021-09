Serie C, colpo della Paganese: il club campano su uno svincolato di lusso

Il club di Pagani ha messo a segno un ottimo colpo per la categoria, mancano solo i dettagli per definire l'operazione

La Paganese sta per chiudere un colpo importante. Il club campano ha praticamente chiuso per Marco Firenze, il calciatore classe '93 si è svincolato dalla Salernitana proprio a fine agosto. Stando a quanto rivelato da tutto.com, l'ex anche di Novara e Padova sarebbe davvero a un passo dall'indossare la maglia del club di Pagani. Nella scorsa stagione proprio con le maglie dei piemontesi e dei veneti ha racimolato in totale 25 presenze e messo a segno 4 reti.