Serie C, Cigarini rifiuta il Padova: sarà un nuovo giocatore della Reggiana

Sfuma l'arrivo di Luca Cigarini al Padova: l'esperto centrocampista firmerà un biennale con la Reggiana. I dettagli

Nuova avventura in Serie C per Luca Cigarini. Non al Padova, ma alla Reggiana. Svincolatosi dal Crotone al termine della scorsa stagione, l'esperto centrocampista classe 1986 sembrava pronto ad accettare la corte del Padova e la proposta del direttore sportivo Sean Sogliano. Un affare che non si è concretizzato, con il calciatore che ha preferito un'altra destinazione. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, infatti, Cigarini firmerà un contratto che lo legherà alla Reggiana fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie B. E nelle prossime ore - salvo inattesi colpi di scena - sarà annunciato dallo stesso club granata.