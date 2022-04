Serie C, Catania vicino all’esclusione: come cambia la classifica, il Palermo…

Esclusione più vicina che mai per il Catania, a solamente tre giornate dal termine del campionato. Ecco la nuova classifica senza gli etnei...

Minuti decisivi per il Catania Calcio, che è sempre più vicino all'esclusione dal campionato di Serie C. La Lega Pro ha risposto negativamente alla richiesta dei curatori fallimentari del Tribunale etneo, non ci sono le condizioni per continuare. La classifica del girone C verrebbe quindi parzialmente stravolta, solamente a tre giornate dal termine della regular season. Ricordando che, in caso di esclusione ufficiale, verranno decurtati a tutte le squadre del girone, i punti guadagnati contro la compagine rossoblu. La lotta per il secondo posto vedrebbe Avellino e Palermo distanti un punto, il Monopoli andrebbe invece a perdere ben sei punti in classifica. Ecco la possibile nuova graduatoria: