Serie C, Catania-Catanzaro: Baldini per la continuità dopo Bari. Out Cianci e Curiale

Nella 24a giornata del girone C di Serie C, Catania e Catanzaro si affrontano allo stadio "Angelo Massimino" domenica 30 gennaio, match in programma alle ore 17:30

⚽️

Il Catania per dimostrare di essere tutt'altro che fallito dopo il pareggio con la capolista Bari, Catanzaro alla ricerca di punti per tornare a ridosso della vetta. Nella 24a giornata in campo allo stadio "Angelo Massimino" del capoluogo etneo, i rossoazzurri e i calabresi alle ore 17:30 di domenica 30 gennaio.

Padroni di casa con l'obiettivo di dare continuità al punto prezioso - soprattutto per il morale - ottenuto alla scorsa. Tutta la rosa a disposizione per mister Francesco Baldini, che in conferenza stampa ha richiamato il supporto dei tifosi in un momento di grande difficoltà societaria per gli etnei, queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo voglia di trascinare la nostra gente, il nostro popolo anche domani. Mi auguro che ci siano tante persone allo stadio, noi abbiamo bisogno di loro. E’ bello parlare di campo e di un pallone che rotola dopo tante vicissitudini. Mi auguro che sia una bella giornata di calcio".

Dopo il pareggio in casa contro il Palermo, il Catanzaro deve ritrovare i punti per riportarsi più vicino possibile alle prime due della classe. Due punti nelle ultime tre per gli uomini di Vincenzo Vivarini, tecnico subentrato nel mese di dicembre al posto dell'esonerato Antonio Calabro. Diversi assenti tra i convocati dei giallorossi, oltre al nuovo arrivato Iemmello sono out anche Porcino e Curiale per infortunio, Cianci e Carlini per squalifica. Sarà invece a disposizione Maldonado, appena arrivato in Calabria proprio dal Catania, ex della gara.

Di seguito le probabili formazione delle due compagini:

CATANIA: Stancampiano; Albertini, Claiton, Monteagudo, Ropolo; Rosaia, Cataldi, Greco; Biondi, Moro, Russini. All. Baldini

CATANZARO: Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Verna, Maldonado, Welbeck, Vandeputte; Biasci, Vazquez. All. Vivarini