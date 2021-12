Serie C, Catania: attesa dal Tribunale la decisione per il futuro del club etneo

Il giorno della sentenza, forse definitiva, riguardante il possibile fallimento del Catania è arrivato. I rossazzurri stanno per conoscere il futuro del proprio club

Dopo il pareggio nel derby contro il Messina , il Calcio Catania si prepara verso un risultato che non prescinderà dalle vicissitudini tecnico-tattiche all'interno del rettangolo verde di gioco. Presso la sezione fallimentare del Tribunale di Catania , sita in piazza Verga al terzo piano del Palazzo di Giustizia , il club rossazzurro conoscerà a breve il proprio destino, dopo il rinvio della sentenza risalente allo scorso 19 novembre.

Le autorità competenti analizzeranno le capacità economiche e gestionali della società etnea, al fine di garantire una regolare conclusione del proprio campionato di Serie C ed un costante pagamento degli stipendi di calciatori e addetti ai lavori. L'udienza, iniziata questo martedì 21 dicembre alle ore 9.00, si è conclusa in tarda mattinata. I tifosi del Catania sono in attesa di conoscere il futuro del club, dopo mesi di sofferenza calcistica. Entro poche ore potrebbe arrivare la sentenza oppure l'ennesimo rinvio che potrebbe però limitarsi a pochi giorni, ovvero giovedì 23 dicembre.