Serie C/C, programma 31a giornata: esame Catanzaro per il Bari, Palermo ad Avellino

Il programma della trentunesima giornata del Girone C di Serie C: gare in scena interamente domenica 13 marzo

⚽️

La trentunesima giornata del Girone C di Serie C si disputerà interamente nella giornata di domenica 13 marzo tra le ore 14:30 e le ore 17:30. Avellino-Palermo e Bari-Catanzaro i match di cartello.

La Vibonese di Nevio Orlandi cerca continuità contro il Catania dopo la vittoria di misura conquistata in casa contro il Taranto. Discorso affine per i siciliani, reduci dalla conquista dei successo nel confronto con il Monterosi Tuscia. I biancorossi, usciti sconfitti dal "Massimino", sono a caccia di punti importanti in chiave playoff distante appena tre lunghezze: affronteranno il Monopoli guidato da Alberto Colombo, che occupa attualmente il quarto posto. A chiudere le gare delle 14:30, il big match d'alta classifica tra Avellino e Palermo. Un vero e proprio scontro diretto, quello del "Partenio-Lombardi", che potrebbe dire di più sul destino delle due squadre, che ambiscono ad una posizione favorevole per i playoff. Gli uomini di Baldini sono a caccia della prima vittoria in trasferta del 2022, mai arrivata con il mister originario di Massa sulla panchina rosanero. La compagine campana, alle prese con diverse assenze, arriva da una convincente vittoria per 0-2 ottenuta in casa della Paganese. E cercano continuità contro De Rose e compagni, così come il Palermo che nell'ultimo turno ha steso la Vibonese al "Barbera".

Alle ore 17:30 sono ben sette le gare in programma. Il Campobasso riceverà al "Nuovo Romagnoli" il Messina. I rossoblù, in piena lotta salvezza, andranno alla ricerca della vittoria dopo due turni consecutivi senza giocare. Allo stesso orario, il Bari andrà a caccia dell'allungo in classifica per tenere distaccate le inseguitrici. Al "San Nicola" arriverà il Catanzaro di Vivarini, che lo scorso weekend ha perso contro il Monopoli. Derby campano tra Juve Stabia e Turris, con i padroni di casa che vogliono dare continuità alla recente vittoria contro il Messina; situazione identica per la compagine di Caneo che arriva dal successo di misura contro la Fidelis Andria. Il Foggia affronterà il Picerno di Leonardo Colucci; una ghiotta occasione per i rossoneri nella risalita in classifica. La Virtus Francavilla invece, ospiterà al "Nuovoarredo Arena" la Paganese di Grassadonia. Le due squadre giocano per obiettivi completamente opposti: da una parte i padroni di casa, in piena lotta playoff, dall'altra i campani, a serio rischio retrocessione. Chiuderanno il trentunesimo turno Potenza-Taranto e Fidelis Andria-Latina.