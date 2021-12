Serie C/C, non solo Latina-Palermo su Sky: ecco dove vedere le gare del 20esimo turno

Il programma della 20esima giornata del Girone C di Serie C: 10 le gare in programma mercoledì 22 dicembre

Mediagol (gm) ⚽️

Al via alla 20^ giornata di Serie C 2021/2022, 1^ del girone di ritorno e ultima del 2021. Saranno 10 i match che andranno in scena domani, mercoledì 22 dicembre. Apriranno le danze ACR Messina-Paganese, Piceno-Vibonese e Foggia-Monterosi, in programma tutte alle 14:30. Seguirà alle 15:30 Campobasso-Avellino. Alle 18:00 spazio per Palermo-Latina. Chiudono la giornata ben 5 match, con 10 squadre che scenderanno in campo alle 21:00. Si tratta di Bari-Potenza, Catania-Monopoli, Juve Stabia-Fidelis Andria, Turris-Taranto, Virtus Francavilla-Catanzaro.

Tutte le gare saranno visibili solo se in possesso di un abbonamento, sul portale (www.elevensports.com) o sul canale Youtube dello stesso. Per gli utenti all’estero, invece, la gara sarà disponibili in streaming sulla piattaforma "196 Sports". Ma non solo, perché per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio sarà possibile vedere Latina-Palermo sul canale 254, Bari-Potenza sul canale 253 e Catania-Monopoli sul 252.

Il programma:

LATINA - PALERMO Ore 18.00 Eleven OTT | Sky Sport 254 (Satellitare) | Sky Sport 485 (Digitale Terrestre)

BARI - POTENZA Ore 21.00 Eleven OTT | Sky Sport 253 (Satellitare) | Sky Sport 484 (Digitale Terrestre)

CATANIA - MONOPOLI Ore 21.00 Eleven OTT | Sky Sport 252 (Satellitare)