Serie C/C, Messina-Monopoli: le formazioni ufficiali della gara del “Franco Scoglio”

Le formazioni ufficiali del match tra Messina e Monopoli, in programma questo pomeriggio 14:30 al "Franco Scoglio"

Squadre in campo al “Franco Scoglio” dove, questo pomeriggio, Messina e Monopoli, si affronteranno nella gara valevole per la 22^ giornata del campionato di Serie C girone C. Il match tra i peloritani e i pugliesi apriranno il turno infrasettimanale. Nicola senza Bizzotto, colpito da un problema gastrointestinale, al suo posto esordisce Pambianchi. Assenze pesanti, invece, per il Messina falcidiato dal Covid-19.