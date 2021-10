Serie C-C, Avellino-Catanzaro: pareggio a reti bianche. La classifica aggiornata

Avellino e Catanzaro si sono divisi la posta in palio nel posticipo del Girone C di Serie C

⚽️

Nel big match di Serie C andato in scena nella serata di ieri Avellino e Catanzaro sono stati protagonisti di una partita intensa in cui le squadra si sono annullate reciprocamente. Zero a zero, è questo il risultato finale del match che ha messo di fronte la compagine guidata da Piero Braglia e la squadra targata Antonio Calabro.

Di seguito, la classifica aggiornata del Girone C di Serie C.

Bari 14

Monopoli 13

Virtus Francavilla 12

Taranto 11

Paganese 11

Turris 10

Juve Stabia 10

Foggia 9

Palermo 9

Catanzaro 8

Avellino 8

Picerno 8

Messina 5

Latina 5

Campobasso 5

Fidelis Andria 5

Catania 4

Monterosi 4

Potenza 3

Vibonese 2