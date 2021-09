Serie C: bene Catania, deludono Catanzaro e Avellino. Risultati e classifica

I risultati dei match del sabato di Lega Pro con la classifica aggiornata

Alle ore 17:30 si è giocato il derby siciliano tra ACR Messina e Palermo che ha visto le due compagini pareggiare sul punteggio di 1-1. Alle 20:30 sono andate in scena altre partite importanti, per cominciare a delineare una classifica sulle squadre che potranno recitare un ruolo da protagonisti in questa stagione. Sono arrivati i pareggi tra Juve Stabia-Avellino e Az Picerno-Catanzaro. Il Catania riscatta la brutta partenza della settimana scorsa regolando per 2-0 la Fidelis Andria. Vincono anche Latina e Taranto rispettivamente contro Paganese e Campobasso.