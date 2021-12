Serie C, Bari-Taranto: galletti per allungare sul Palermo, ospiti cercano il riscatto

Il derby tra Bari e Taranto chiude la diciottesima giornata del girone C di Serie C, gara in programma domenica 12 dicembre alle 17:30

⚽️

Non solo il Derby di Sicilia in programma nella diciottesima giornata del girone C di Serie C. Sulla strada del Bari capolista, c'è il Taranto dell'ex Palermo Andrea Saraniti. Derby che costituiscono il preludio dello scontro diretto tra i rosanero e i galletti, previsto per giorno 19 dicembre, ultima giornata del girone di andata.

Ruolino di marcia del Bari che non riflette la super partenza in campionato della compagine allenata da Michele Mignani. Nel turno precedente, infatti, i biancorossi sono stati fermati sul pareggio dall'Avellino, sfida successiva alle tre vittorie consecutive arrivate dopo il ko subito con la Juve Stabia. Stessa sorte per il Taranto, nel pareggio a reti bianche maturato in casa contro l'ACR Messina. Anche i rossoblu hanno iniziato meglio nei primi mesi per poi subire un calo di rendimento che li ha condotti al nono posto in classifica, appena dentro la zona playoff.

Derby che questa stagione sono il tallone d'Achille della capolista del girone C. Nei quattro scontri disputati tra campionato e Coppa Italia, solo una vittoria per i biancorossi. Sconfitti nella prima gara dell'anno in Coppa Italia Serie C contro la Fidelis Andria, sono arrivati poi il pareggio contro il Foggia e la sconfitta sul campo della Virtus Francavilla. Unica vittoria contro la Fidelis in campionato, 3-0 in trasferta. Di contro, il "San Nicola" è un fortino per gli uomini di Mignani, che hanno collezionato solo risultati positivi nelle partite interne, con le uniche due sconfitte in campionato che sono infatti maturate lontano dalle mura amiche.

Il Taranto, neopromosso in Serie C, ha superato le aspettative. I rossoblu hanno infatti iniziato in maniera perfetta il campionato, solo due sconfitte nelle prime nove. Dato che è poi peggiorato, in particolare nell'ultimo mese: solo una vittoria nelle gare di novembre e dicembre, in rimonta contro il Catania.

La gara di domenica sarà uno snodo importante per il proseguimento di campionato di entrambe le squadre. Per il Bari sarà la ricerca dell'ennesima conferma di non aver avversari in questo campionato, e cercare di arrivare allo scontro diretto con il Palermo con il vantaggio attuale di cinque punti. Taranto che invece affronta un esame importante: la compagine guidata in panchina da Giuseppe Laterza deve capire dove può arrivare, e non c'è miglior confronto per fissare in maniera chiara i reali obiettiv dei rossoblu.