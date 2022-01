Serie C, Bari-Catania 3-3: Antenucci e Cheddira salvano Mignani, 18 per Moro

Il Catania ferma la capolista Bari al "San Nicola", il match termina con un pirotecnico 3-3. Non basta la doppietta di Antenucci ai galletti

Punto importante per il Catania , conquistato in trasferta contro la capolista Bari . Al "San Nicola" termina con un pirotecnico 3-3 dopo il doppio vantaggio raggiunto dagli etnei.

A sbloccare la gara in favore dei rossoazzurri ci pensa il bomber Moro , abile a trasformare un penalty guadagnato dal compagno Russini , nuovo acquisto del Catania . Il Bari non ci sta e due minuti dopo trova il pari con Mirco Antenucci, che al termine di un'azione personale batte Stancampiano . Allo scadere del primo tempo gli etnei sono di nuovo davanti con Greco che approfitta di un errore in disimpegno di Di Gennaro e fulmina Frattali.

Nella ripresa il Catania preme per chiudere la gara, al minuto 57 arriva il terzo gol degli etnei con Biondi. Traversone di Greco su cui si avventa Moro, Frattali è bravo a respingere la conclusione ma non può nulla sulla ribattuta. Nuovamente due minuti più tardi il Bari accorcia la distanze ancora con Antenucci, stavolta dal dischetto: Cheddira viene steso in area da Pinto e l'ex Spal trasforma per il momentaneo 3-2.