Serie C, 36a giornata: Monopoli-Palermo per il secondo posto, chiude Foggia-Catanzaro

Diversi match decisivi nel 36o turno del girone C di Serie C, da Monopoli-Palermo a Foggia-Catanzaro. Il Bari ospita l'Avellino...

Trentaseiesimo e terzultimo turno del girone C di Serie C che inizierà domani, 9 aprile, alle 14:30 con l'anticipo tra Monopoli e Palermo . Otto gare in programma domenica 10 aprile tra le 14:30 e le 17:30, tra cui il big match tra Bari e Avellino . Giornata che si chiuderà lunedì 11 aprile con il posticipo delle 21, in campo Foggia e Catanzaro .

Il Palermo di Silvio Baldini a caccia della terza vittoria consecutiva, i rosanero sfidano il Monopoli nel match di cartello di questo turno. Obiettivo secondo posto per entrambe, in questo momento le due squadre sono divise da solo un punto, Monopoli quarto con 61 punti, Palermo quinto a 60. Tra le gare di domenica spicca lo scontro salvezza tra ACR Messina e Taranto. I pugliesi hanno conquistato i tre punti alla scorsa contro il Monopoli, ma la vittoria non arrivava addirittura da dicembre. Giallorossi reduci invece da tre risultati utili di fila, con una vittoria i peloritani agganciarebbero Saraniti e compagni fuori dalla zona playout. Alle 14:30 in campo il Picerno per blindare il decimo posto e la zona playoff, la compagine di Colucci ospita la FidelisAndria alla ricerca di punti salvezza. Vicende societarie a parte, il Catania scenderà in campo al "Massimino" contro il Latina, anche qui l'obiettivo degli etnei è scavalcare proprio il Picerno per agganciare la decima piazza. Virtus Francavilla che spera di giocarsi le chance per i vertici della classifica, sulla strada della squadra del patron Magrì c'è però il Monterosi Tuscia. Chiudono il turno delle 14:30 le gare tra Campobasso e Vibonese, oltre che Juve Stabia-Paganese.