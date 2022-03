Serie C, 34a giornata: solo 0-0 per il Bari, male il Palermo. Classifica aggiornata

Concluse le prime otto gare della 34a giornata del girone C di Serie C, ok Monopoli e Avellino, solo pari per Palermo, Bari e Catanzaro

⚽️

Otto gare su dieci della 34a giornata del girone C di Serie C si sono giocate domenica 27 marzo, due verranno recuperate nelle prossime settimane, ossia Turris-Virtus Francavilla - 31 marzo - e Catania-Taranto -13 aprile - . Vincono Avellino e Monopoli, pari esterni per Palermo e Catanzaro, Bari sullo 0-0.

Male il Palermo in trasferta a Pagani, terzo pareggio di fila per i rosanero. Gara sbloccata dagli azzurrostellati con Cretella, Palermo che la pareggia con il rigore di Brunori allo scadere del primo tempo. Nella ripresa Valente firma la rete del sorpasso per i siciliani, vantaggio che dura venti minuti prima che la Paganese trovi il gol con il rigore di Tommasini, concesso dall'arbitro per un fallo ingenuo di Crivello.

Festa rimandata per la compagine di Michele Mignani, che non va oltre lo 0-0 al "San Nicola" nel derby contro la Fidelis Andria. Nonostante il contemporaneo pareggio del Catanzaro, il vantaggio di dieci punti non consegna ancora la vittoria matematica ai galletti. I calabresi sono costretti a inseguire sul campo della Juve Stabia, gol del vantaggio per le Vespe firmato nel primo tempo con Tonucci, nella seconda frazione la riprende Biasci. Vittoria di misura per l'Avellino in casa del Picerno, dopo dodici minuti Kragl sfodera una prodezza delle sue e dai venticinque metri fredda il portiere lucano per il gol che vale i tre punti. Tris del Monopoli a Potenza, dopo il vantaggio lucano ci pensano Grandolfo, autore di una doppietta, e Borrelli, biancoverdi al quarto posto.

Tre punti d'oro per l'ACR Messina nello scontro salvezza contro il Latina, provvidenziale la rete di Morelli allo scadere del primo tempo. Manita del Foggia allo "Zaccheria " contro il Campobasso, reti bianche infine tra Monterosi Tuscia e Vibonese.

Di seguito risultati e classifica aggiornata in attesa dei recuperi:

Paganese-Palermo 2-2

ACR Messina-Latina 1-0

Monopoli-Potenza 3-1

Picerno-Avellino 0-1

Monterosi Tuscia-Vibonese 0-0

Juve Stabia-Catanzaro 1-1

Foggia-Campobasso 5-2

Bari-Fidelis Andria 0-0

CLASSIFICA

72 Bari

62 Catanzaro

59 Avellino

58 Monopoli*

55 Virtus Francavilla*

54 Palermo*

53 Foggia

45 Turris**

44 Latina, Monterosi

43 Catania*, Picerno*

42 Juve Stabia

40 Campobasso**

36 Taranto***

36 Messina

32 Potenza, Paganese

29 Fidelis Andria

20 Vibonese

*una partita in meno