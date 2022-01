Serie C, 24a giornata: Palermo ospita il Monterosi, anticipo tra Bari e Paganese

Serie C in campo con la 24a giornata del girone C, Palermo impegnato in casa contro il Monterosi, anticipo Paganese-Bari. Catania affronta il Catanzaro, chiude Juve Stabia-Foggia

⚽️

Ventiquattresima giornata del girone C di Serie C che si apre con gli anticipi ACR Messina-Picerno e Paganese-Bari, in programma domenica 30 gennaio alle 14:30. Il turno prosegue con sette gare alle 17:30, il Palermo ospita al "Barbera" la matricola Monterosi Tuscia, derby pugliese tra Monopoli e Virtus Francavilla. Chiude il posticipo di lunedì 31 gennaio tra Juve Stabia e Foggia, previsto per le ore 21.

Il Bari capolista cerca l'ulteriore allungo sul Monopoli secondo, i galletti hanno pareggiato la gara precedente contro il Catania, adesso sono ospiti della Paganese. Nell'altro anticipo, l'ACR Messina guidato da Ezio Raciti deve riscattare la brutta sconfitta subita contro la Virtus Francavilla. I peloritani riceveranno al "Franco Scoglio" il Picerno, rivelazione del girone C.

Alle 17:30 il Palermo di Silvio Baldini in campo tra le mura amiche contro il Monterosi. La compagine rosanero è rientrata bene dopo la sosta forzata, nel turno precedente buon pari in casa del Catanzaro. Per rincorrere il Bari serve però conquistare i tre punti, all'andata la gara finì 1-1, adesso a De Rose e compagni necessita un risultato positivo per rimanere sulla scia della capolista. Il Monopoli secondo in classifica affronta la Virtus Francavilla nel primo derby pugliese del nuovo anno solare. I biancoverdi non perdono da quattro gare, la scorsa sono stati fermati sul pari dall'Avellino, la distanza dal primo posto è rimasta però invariata a causa del contemporaneo 3-3 tra la compagine di Michele Mignani e il Catania.

Proprio i rossoazzurri cercano punti preziosi per tornare in zona playoff, sulla strada degli etnei c'è però la corazzata Catanzaro. I calabresi non vincono dall'11 dicembre, due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre, stesso rendimento anche per il Catania. Avellino che invece continua il trend record di una sola sconfitta nelle prime ventuno gare di campionato. La compagine di Braglia sarà impegnata allo stadio "Alfredo Viviani" di Potenza contro i rossoblu di casa, ultimi in classifica e in serie negativa da quattro gare consecutive.

La Turris, al terzo posto alle spalle di Monopoli e Bari, ospita la Vibonese. I corallini hanno vinto di misura la scorsa gara contro il Picerno, prima invece la cocente sconfitta subita dal Taranto. Chiudono il turno domenicale i match Latina-Taranto e Fidelis Andria-Campobasso.

Ventiquattresima giornata che si concluderà lunedì 31 gennaio con il posticipo del "Romeo Menti" tra i padroni di casa della Juve Stabia e il Foggia. I pugliesi sono reduci da due punti nelle ultime tre gare, scivolando all'ottavo posto in classifica. Così come le Vespe, attualmente fuori dalla zona playoff.