Serie C, 21a giornata: solo pari tra Palermo e Messina, ok Monopoli. La classifica

Terminate le gare delle ore 18 valide per la 21a giornata del girone C di Serie C. Solo pari tra Palermo e Messina, vince il Monopoli con la Turris

⚽️

Terminate le gare delle 18, valide per i recuperi della ventunesima giornata del girone C di Serie C.

Palermo avanti già dopo dodici minuti con Matteo Brunori, all'ottava rete in campionato. Il centravanti rosanero sfrutta un errore della difesa messinese e infila Lewandowski per il vantaggio dei padroni di casa. Palermo che raddoppia allo scadere della prima frazione con Valente, gran tiro dai venticinque metri dell'esterno rosanero. Nella ripresa il Messina torna in campo con un piglio diverso e rimette in piedi la gara nel giro di dieci minuti, con le reti Goncalves e Marginean. Palermo che ci prova ma non riesce a trovare il vantaggio.

Tra Monopoli e Turris nessuna occasione da registrare nei primi quarantacinque minuti. Nella ripresa vantaggio dei corallini con la perla di Pavone, il fantasista della Turris piazza all'incrocio dei pali dal limite dell'area. Venti minuti più tardi i padroni di casa pareggiano con Borrelli appena entrato, abile a ribattere in rete un colpo di testa di Grandolfo parato dall'estremo difensore ospite. Biancoverdi che nell'ultimo dei tre minuti di recupero trovano il vantaggio con l'autogol di Sbraga.

Taranto che non va oltre l'1-1 contro il Campobasso. Pugliesi subito in vantaggio dopo due minuti con la rete di Giovinco, al minuto 19 raddoppio dei rossoblu ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al quarto d'ora della ripresa il Campobasso pareggia grazie al gol di Emmausso, che approfitta di una respinta corta di Chiorra per firmare il pareggio.

Di seguito la classifica aggiornata in attesa del posticipo della 21a giornata tra Avellino e Juve Stabia.

51 Bari

42 Monopoli

40 Virtus Francavilla

39 Turris, Avellino*, Catanzaro

38 Palermo

33 Taranto

32 Latina

31 Foggia*

30 Picerno, Juve Stabia*

26 Catania, Campobasso

24 Monterosi*

22 Paganese*

19 Messina

18 Fidelis Andria

15 Potenza*, Vibonese

*una partita in meno