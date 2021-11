Serie C, 15a giornata: Messina ko, Palermo a -1 dal Bari. Risultati e classifica

La classifica aggiornata dopo le gare delle ore 14:30, Palermo secondo a -1 dal Bari, in campo domani contro la Fidelis Andria

Quindicesimo turno del Girone C di Serie C. Terminate le gare delle ore 14:30 di sabato 20 novembre. Terzo successo di fila per il Palermo di Giacomo Filippi che ha battuto con il punteggio di 3-0 la Paganese grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Giuseppe Fella, da Edoardo Soleri e Matteo Brunori nella ripresa. I rosanero, dunque, volano momentaneamente a -1 dalla capolista Bari, in campo nella giornata di domani. Vittoria di misura per il Latina di Daniele Di Donato ed ennesima sconfitta in campionato per l'Acr Messina. Pareggio a reti bianche, infine, tra Vibonese e Monterosi Tuscia.