Serie C, 15ª giornata: le gare di Lega Pro in diretta su Sky e Eleven Sports

Archivitaa la quattrordicesima giornata di campionato, la terza divisione italiana di calcio si proietta già al quindicesimo turno in programma questo weekend. La Lega Pro, ha reso noto il palinsesto delle gare che saranno trasmesse in diretta sulle due piattaforme televisive che si ono aggiudicate i diritti della Serie C 2021-2022: Eleven Sports in modalità OTT e su SKY, a pagamento (pay), con le modalità di trasmissione del satellitare e del digitale terrestre.

SABATO 20 NOVEMBRE 2021

GIRONE A

JUVENTUS U23 - FIORENZUOLA Ore 14.30 - Eleven Sports OTT - Sky Sport 256 (Satellitare)

GIRONE B

ANCONA MATELICA - MODENA Ore 14.30 - Eleven Sports OTT Sky - Sport 259 (Satellitare)

GIRONE C

AVELLINO - PICERNO Ore 17.30 - Eleven Sports OTT - Sky Sport 253 (Satellitare) e Sky Sport 484 (Digitale Terrestre)

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021

GIRONE A

PIACENZA - PADOVA Ore 14.30 - Eleven Sports OTT Sky Sport 255 (Satellitare) - Sky Sport 486 (Digitale Terrestre)

GIRONE B

IMOLESE - REGGIANA Ore 17.30 - Eleven Sports OTT - Sky Sport 252 (Satellitare)

GIRONE C

CATANZARO - JUVE STABIA Ore 14.30 - Eleven Sports OTT - Sky Sport 256 (Satellitare)

CAMPOBASSO - FOGGIA Ore 17.30 - Eleven Sports OTT Sky - Sport 254 (Satellitare) e Sky Sport 485 (Digitale Terrestre)

FIDELIS ANDRIA - BARI Ore 17.30 - Eleven Sports OTT Sky Sport 253 (Satellitare) - Sky Sport 484 (Digitale Terrestre)