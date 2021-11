Serie C, 14a giornata: il Palermo ospita il Potenza, derby tra Monopoli e Taranto

Quattordicesima giornata del girone C di Serie C, in campo domenica 14 e lunedì 15 novembre. Il Bari ospita il fanalino di coda Vibonese, alle 14:30 in scena Palermo e Potenza al "Renzo Barbera". Chiude il posticipo tra Turris e Catanzaro

⚽️

La Serie C non si ferma nonostante gli impegni delle selezioni nazionali. Domenica 14 e lunedì 15 novembre si gioca la quattordicesima giornata, il Palermo ospita il Potenza al "Renzo Barbera" alle 14:30, Bari impegnato contro il fanalino di coda Vibonese. Alle 17:30 derby tra Monopoli e Taranto, chiude il turno il posticipo Turris-Catanzaro.

Si parte domeniva alle 13:30 con il "lunch match" tra Latina e Campobasso, i nerazzurri sono chiamati a riscattare la sconfitta del turno precedente contro la Virtus Francavilla in una gara delicata per il tecnico Daniele Di Donato. Proprio i pugliesi saranno impegnati invece alle 17:30 in casa del Picerno, nell'auspicio di ottenere un altro risultato positivo per rimanere incollati alla zona playoff.

Il Palermo di Giacomo Filippi in campo alle 14:30 al "Renzo Barbera" contro il Potenza, i rosanero sono chiamati a confermare il trend positivo, tre vittorie nelle ultime quattro gare, finora la compagine siciliana non ha mai perso tra le mura amiche. La capolista Bari, dopo la sconfitta contro la Juve Stabia nel turno precedente, ospita in casa la Vibonese fanalino di coda del girone C.

Compagini siciliane impegnate in match non facili, l'ACR Messina riceve al "Franco Scoglio" l'Avellino del tecnico Piero Braglia. I campani non perdono da sei gare, mentre per i peloritani il rendimento è stato altalenante dall'inizio del campionato, dopo l'esonero di Sullo e l'avvento in panchina di Ezio Capuano, la squadra è apparsa comunque in ripresa. Catania che invece ospita il Foggia, gli etnei sono usciti vittoriosi dalla gara di recupero di mercoledì contro la Vibonese, l'obiettivo e dare continuità per non perdere contatto dal treno dei playoff.

Derby d'alta classifica domenica alle 17:30 tra Monopoli e Taranto. Le due squadre sono divise da solamente tre punti, con i biancoverdi che non perdono da quattro gare, incappati però nel recente pareggio contro la Vibonese. Chiude il turno della domenica la gara tra Juve Stabia e MonterosiTuscia.

Ultima sfida del quattordicesimo turno è il posticipo del lunedì, big match Turris-Catanzaro. I calabresi inseguono il Bari capolista ma hanno perso le ultime due gare, proprio contro i galletti e il Monopoli, lasciando per strada punti preziosi per la rincorsa al primo posto che vale la promozione diretta in Serie B.