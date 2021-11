Serie C, 13a giornata: il Bari per scappare, Palermo all’esame Andria. Il programma

Avrà inizio sabato 6 novembre la tredicesima giornata del girone C di Serie C, il Palermo sarà ospite della Fidelis Andria

⚽️

Alle porte la tredicesima giornata del girone C di Serie C. Si inizierà sabato 6 novembre con gli anticipi delle 14:30: in campo Juve Stabia-Bari e Vibonese-Monopoli. Il Palermo di scena domenica 7 novembre allo stadio "Degli Ulivi" contro la Fidelis Andria, Catanzaro impegnato invece nella sfida contro l'ACR Messina.

Il Bari capolista, dopo lo scontro la vertice vinto contro il Catanzaro nel turno precedente, affronterà al "Romeo Menti" i padroni di casa della Juve Stabia. Le Vespe hanno perso quattro delle ultime cinque partite in campionato, scivolando fuori dalla zona playoff. Nell'altro anticipo il Monopoli in trasferta contro il fanalino di coda Vibonese, con i biancoverdi in rampa di lancio verso il consolidamento della seconda posizione dopo le tre vittorie di fila.

Alle 17:30 big match di giornata tra Avellino e Taranto. I padroni di casa sono reduci dal pareggio conquistato in extremis contro il Palermo, grazie al quale hanno inanellato il quinto risultato utile di fila salendo così a quota 17 punti in classifica. I pugliesi, invece, si trovano al terzo posto insieme ai rosanero e al Catanzaro. Chiuderà il turno del sabato la sfida delle ore 15.00 tra Campobasso e Catania, gli etnei tornano in campo due settimane dopo lo stop forzato causato dal nubifragio.

Domenica 7 novembre alle 14:30 il Palermo di mister Filippi sarà opposto alla Fidelis Andria, penultima in classifica. I rosanero proveranno a riscattare la sconfitta subita in Coppa Italia Serie C contro il Catanzaro. In contemporanea scenderà in campo la Turris in quel di Monterosi, l'obiettivo dei campani è la seconda vittoria di fila dopo il rendimento altalenante dell'ultimo mese.

Nei posticipi delle 17:30 il Catanzaro ospiterà allo stadio "Nicola Ceravolo" l'ACR Messina. La compagine calabrese ha sconfitto in settimana il Palermo nella sfida di Coppa Italia Serie C,ma al contempo è reduce da due sconfitte consecutive in campionato rimeditate contro Bari e Monopoli. Il Foggia di Zdenek Zeman dopo tre pareggi di fila cerca la vittoria contro la Paganese, a chiudere il turno domenicale il derby lucano tra Potenza e Picerno oltre a Virtus Francavilla-Latina.