Serie C, 12a giornata: vince il Bari, ok Monopoli e Turris. La classifica aggiornata

Concluse le gare del sabato di Serie C, valide per la dodicesima giornata di campionato. Vince il Bari per 2-1 nel big match contro il Catanzaro, bene anche Monopoli e Turris

Nella prima gara delle 14, i galletti si impongono per 2-1 contro il Catanzaro grazie alle reti di Antenucci e Simeri. Non basta al Catanzaro la firma di Pietro Cianci, che al minuto 41 accorcia le distanze, infatti nel secondo e ultimo minuto di recupero del primo tempo, il numero 8 barese Simeri sfrutta un errore della difesa ospite per portare nuovamente in vantaggio il Bari.

Nei match delle 14:30 vittoria per il Monopoli, che conquista il secondo posto in classifica superando proprio il Catanzaro. I pugliesi archiviano la pratica Monterosi con due reti nel primo tempo, firmate dai due bomber Grandolfo e Starita, quest'ultimo al settimo gol in stagione. Torna a vincere anche il Latina, nello scontro salvezza contro la Fidelis Andria. Alla compagine guidata dal tecnico Daniele Di Donato basta il gol di Jefferson al minuto 37 per superare di misura i pugliesi. Cade infine in trasferta la Virtus Francavilla sul campo della Paganese. Al "Marcello Torre" di Pagani, i padroni di casa chiudono il primo tempo con il doppio vantaggio grazie alla doppietta di Guadagni. Ai biancoazzurri non basta la rete di Tchetchua al minuto 59 per rimettere in piedi il match.

Nelle gare delle 17:30 la spunta la Turris nel derby campano con la Juve Stabia. Allo stadio "Amerigo Liguori" di Torre del Greco i padroni di casa passano in doppio vantaggio nel secondo tempo con la doppietta di Giannone, firmata in soli sette minuti. Non basta alle Vespe la rete di Eusepi al minuto 68 per rimettere in carreggiata la gara. Turris che sale quindi al quinto posto con 19 punti.

Bene anche il Taranto, vittorioso per 2-1 in casa contro il Potenza. Un gol per tempo per i rossoblu di casa, firmati da Giovinco e De Maria. Solo un pareggio infine per il Foggia di Zdenek Zeman, fermato sull'1-1 in casa del Picerno. Lucani in vantaggio allo scadere della prima frazione con Pitarresi, nel secondo tempo Di Pasquale pareggia i conti per i pugliesi ma non basta per completare la rimonta.

Di seguito la classifica aggiornata in attesa delle gare di domenica 31 ottobre:

Bari 27

Monopoli 22

Catanzaro 20

Taranto 20

Turris 19

Palermo 19 *

Foggia 18

Virtus Francavilla 17

Paganese 17

Avellino 16 *

Picerno 16

Catania 15 *

Campobasso 15 *

Juve Stabia 14

Monterosi 13

Latina 11

Potenza 10

Acr Messina 9 *

Fidelis Andria 9

Vibonese 8 *

*una partita in meno