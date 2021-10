Serie C, 11a giornata: ok l’Avellino, cade il Catanzaro. Risultati e classifica

I risultati dell'undicesima giornata del campionato di Serie C (girone C) e la classifica aggiornata dopo il turno corrente

Il Palermo trova la prima vittoria esterna della stagione superando per 3-1 la Vibonese, si sblocca anche Giuseppe Fella autore di una doppietta. Tre punti conquistati anche da Avellino e Catania che si archiviano rispettivamente le pratiche Paganese e Monterosi; cade il Catanzaro che cede 2-1 al Monopoli in casa. Torna al successo la Juve Stabia che supera 1-0 l'ACR Messina, il Bari scenderà invece in campo alle ore 17.30.