Serie C, 10^ giornata: Palermo-V. Francavilla e Bari-Foggia, big match del Girone C

Al via la decima giornata del Girone C di Serie C: si inizia mercoledì alle 17:30 con ACR Messina-Vibonese, alle 20:30 derby Bari-Foggia, il Palermo in campo alle ore 21.00 contro la Virtus Francavilla

⚽️

Inizia mercoledì 20 ottobre il secondo turno infrasettimanale della stagione, valido per la decima giornata del girone C di Serie C.

Il Palermo di Giacomo Filippi ospita al "Renzo Barbera" la Virtus Francavilla dopo la brutta sconfitta incassata nel turno precedente contro la Turris. I pugliesi non vincono da tre gare e sono appaiati al quinto posto con 14 punti, i rosanero devono tornare a vincere per rimanere sulla scia di Bari e Catanzaro, rispettivamente prima e seconda della classe. La gara tra i biancocelesti e il Palermo è in programma alle ore 21.00.

La decima giornata inizia formalmente con l'anticipo delle 17:30 tra ACR Messina e Vibonese. La compagine peloritana allenata da Ezio Capuano è tornata a vincere alla scorsa dopo quattro sconfitte consecutive consecutive, espugnando lo stadio "Alfredo Viviani" di Potenza.

Doppio derby pugliese alle 20:30 e alle 21: in campo Bari-Foggia e Taranto-Fidelis Andria. I galletti sono ancora imbattuti in campionato e comandano la classifica del Girone C con 23 punti a più sei dal Catanzaro secondo. La squadra di Zdenek Zeman ha vinto di misura alla scorsa in occasione dello scontro diretto contro il Monopoli. Proprio i biancoverdi ospitano la Juve Stabia, senza vittorie da tre partite. Dopo l'esonero di Walter Novellino, sulla panchina delle Vespe andrà Imbembo, vice allenatore finora.

La rivelazione Turris ospita in casa il Campobasso dopo la bella vittoria contro il Palermo. I campani inseguono il Catanzaro secondo e cercano la sesta vittoria in campionato per sognare in grande. La matricola rossoblu, invece, naviga in acque tranquille nella "terra di mezzo" del campionato. Stessa situazione per il Catania, al dodicesimo posto a quota 11 punti. I rossoblu ospitano al "Massimino" l'Avellino di Piero Braglia, reduce dal pareggio contro la Fidelis Andria.

Chiudono la decima giornata Picerno-Monterosi in programma mercoledì alle ore 19.00 e Paganese-Potenza alle 21.00.