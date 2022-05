Russo: “Il Catania deve rinascere. Vedere i playoff senza i rossazzurri fa male”

Le parole di Orazio Russo, ex responsabile tecnico del settore giovanile del Catania, sulla fine del club etneo

“Per come si è chiusa la stagione, i tifosi sono stati i più penalizzati. In questo momento possiamo solo augurarci una rinascita importante, degna della piazza. Catania senza calcio non può stare e vedere i playoff con altre squadre impegnate al posto nostro mi fa solo stare male. La città vorrebbe tornare a parlare solo di calcio".