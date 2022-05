Reggiana, Luciani: “Ambiente caldo a Palermo? Secondi a nessuno per passione”

Le dichiarazioni del calciatore della Reggiana, Alessio Luciani, in vista dei playoff di Serie C e sul Palermo di Baldini

Parola a Alessio Luciani. Il calciatore della Reggiana ha rilasciato un'intervista interessante sulle colonne del noto quotidiano “La Gazzetta di Reggio”. Tra le tante tematiche affrontate, i playoff di Serie C e l'ambiente caldo al Renzo Barbera di Palermo. Di seguito, le sue dichiarazioni.

PLAYOFF- "L’attesa è logorante perché siamo in attesa di conoscere chi andremo ad affrontare ma ci stiamo preparando alla grande sia fisicamente che tecnicamente. Dobbiamo farci trovare pronti e sfruttare la prima partita fuori casa perché quella sarà di vitale importanza. Avversario che vorrei affrontare? Se devi arrivare ad alzare la Coppa per la vittoria dei playoff non puoi fare calcoli ma avere consapevolezza della nostra forza. Sono soddisfatto. Quando sono arrivato in granata avevo le stesse motivazioni della Reggiana: cancellare la retrocessione con l’Arezzo e riprendermi ciò che mi meritavo. Mi sono allenato da solo in attesa di una chiamata per dimostrare il mio valore anche se devo ammettere che non mi aspettavo tanto entusiasmo nei miei confronti".

DIANA- "Lo conoscevo come giocatore per essere stato suo compagno di squadra e come uomo, non da allenatore. Il mio contatto per arrivare alla Reggiana è stato Alessio Baresi anche se Diana un giorno mi ha detto “quando farò l’allenatore ti porterò con me” ed è stato di parola, anche se penso di essermelo meritato con tenacia e dedizione alla causa. Se la Reggiana, come tutti ci dicono, ha giocato il miglior calcio della serie C è merito del suo professore".

PALERMO- "Ambiente caldo al Barbera di Palermo? Non siamo secondi a nessuno come squadra, società e passione dei tifosi. L’entusiasmo che si respira in città e che ritrovi allo stadio è qualcosa di unico. Il popolo granata ha sempre creduto in noi e insieme vogliamo vincere i playoff".