Reggiana, D’Angelo: “E’ la scelta migliore per puntare alla B. Diana? So cosa vuole”

Dopo aver lasciato l'Avellino, Santo "Sonny" D'Angelo ha firmato il contratto che lo legherà alla Reggiana fino al 2024

"Quando ho ricevuto la chiamata della Reggiana non ho mai avuto alcun dubbio, ho ricevuto chiamate anche da squadre di categoria superiore, ma da uomo del sud avevo dato la mia parola al presidente - ha dichiarato D'Angelo, intervenuto in conferenza stampa -. Cosa mi ha spinto ad accettare la Reggiana? Anche la storia, è un club che non si deve presentare, ha ambizioni e voglia di fare calcio. Io sono ambizioso, l'ho sempre detto anche quando sono arrivato ad Avellino: io ambisco a cose importanti, ad arrivare in Serie B. E penso che questa della Reggiana sia stata la scelta migliore per andarmi a guadagnare la categoria. Potrebbero aprirsi scenari importanti qui, volevo cambiare aria e non giocare sempre al sud. Mi aspetto dal pubblico una carica incredibile, come al sud", le sue parole.