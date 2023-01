Reggiana, Capone: “Proposta importante, tornare in B una sfida. ‘Mapei Stadium’…”

"La proposta della Reggiana era importante e con un obiettivo importante, cioè tornare in Serie B; è una sfida che mi intrigava molto, e ho subito accettato senza problemi. Io parto da esterno sinistro, ma col passare degli anni son passato a fare anche la seconda punta e stare più in mezzo al campo. Per me è un 'occasione importantissima e spero di dare il mio contributo il più possibile per raggiungere un obiettivo importante, per poi magari l'anno prossimo cercare di rimanere qua e fare un campionato importante in una competizione ancora più importante. Però il campionato è ancora lungo e ci sono ancora tante partite da giocare; l'obiettivo e vincerle tutte e salire in B. domenica siamo partiti subito bene facendo 4 gol; è una squadra forte, sono rimasto subito stupito dal primo giorno di allenamento. E' una squadra che sa giocare a calcio molto bene, quindi penso che possiamo fare grandi cose. Il Mapei è uno stadio importante e ti fa sentire in un campionato ancora più importante sia per la qualità del campo che per il contesto. Il pubblico mi ha colpito subito e ci sarà di grande aiuto".