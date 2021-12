Pre derby del cuore, Palermo-Catania: il messaggio di Gianluca Di Marzio

Il noto giornalista ha lanciato un messaggio in vista all'iniziativa benefica che vedrà contro Catania e Palermo

Manca poco più di una settimana al pre derby del cuore, in programma sabato 11 dicembre al "Renzo Barbera". Un'iniziativa portata avanti dall'artista musicale Roy Paci e dalla Iena Samuele La Vardera: l'obiettivo è quello di aiutare Catania dopo i danni subiti nelle scorse settimane a causa di un terribile nubifragio. In campo rappresentative di Palermo e Catania con artisti siciliani e non oltre a ex calciatori, proprio in merito all'evento di settimana prossima ha detto la sua Gianluca Di Marzio. Il noto giornalista, attraverso la pagina Facebook della Lega Pro, si è complimentato con entrambi i club per l'idea.