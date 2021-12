Potenza, Trocini: “Bari la più forte, ma non partiamo battuti. Servirà grande gara”

Le parole del tecnico del Potenza, Bruno Trocini, in vista della sfida di questa sera contro il Bari al "San Nicola"

“Chiunque ha fatto parte della squadra domenica e farà parte della gara domani va sostenuto e incitato in tutto e per tutto. La gara si prepara con grande impegno. Sappiamo di andare a giocare sul campo della squadra più forte del campionato, una squadra che sta dimostrando il proprio valore. Non per questo, però, partiamo già battuti".