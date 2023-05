Potenza, movimenti in panchina: se lascia Raffaele, pronto l’ex Palermo Nocerino

Il Potenza dopo il piazzamento playoff conquistato in Serie C, potrebbe comunque cambiare in panchina: l'ex Palermo Nocerino in pole per sostituire Giuseppe Raffaele

Il Potenza nel girone C di Lega Pro è arrivato nono in classifica - totalizzando quarantotto punti - e centrando con merito il pass per i playoff. Competizione nella quale la compagine lucana ha eliminato il Picerno favorito al primo turno del rispettivo raggruppamento.

Al secondo match disputato - la squadra di Giuseppe Raffaele - ha offerto una grande prestazione contro il Foggia di Delio Rossi. Sfida nella quale i rossoneri sono stati sotto per quasi tutta la disputa, prima del gol di Giovanni Di Noia al quarantaduesimo della ripresa, che ha permesso ai padroni di casa di accedere al turno successivo della competizione per il miglior piazzamento raggiunto in regular season. Eliminando di fatto Talia e compagni.