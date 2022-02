Potenza-Foggia, le formazioni ufficiali per il match delle 18.00

Le formazioni ufficiali scelte dai tecnici Arleo e Zeman per la sfida di Serie C girone C in programma tra Potenza e Foggia

La ventunesima giornata di Serie C girone C recupera la sfida tra Potenza e Foggia allo stadio "Alfredo Viviani" alle ore 18.00.

Queste le formazioni ufficiali, scelte dai tecnici Arleo e Zeman:

POTENZA (4-3-3) : Marcone; Koblar, Bucolo, Dkidak, Sandri, Ricci, Burzio, Salvemini, Piana, Cuppone, Zampano. Allenatore: Pasquale Arleo.

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Martino, Girasole, Buschiazzo, Rizzo; Rocca, Di Paolantonio, Garofalo; Vitali, Merola, Turchetta. Allenatore: Zdenek Zeman