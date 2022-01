Potenza, esonerato il tecnico Trocini: al suo posto Arleo del settore giovanile

Secondo avvicendamento sulla panchina del Potenza, che ha esonerato il tecnico Bruno Trocini. All'allentore ex Rende e Virtus Francavilla è costato caro il 3-1 esterno sul campo del Monterosi Tuscia, nella quarta giornata del girone C di Serie C

La sconfitta per 3-1 rimediata sul campo del Monterosi Tuscia, costa cara al tecnico del Potenza, BrunoTrocini. La società lucana ha infatti annunciato l'esonero del tecnico ex Rende e Virtus Francavilla. Trocini era arrivato a fine ottobre per sostituire FabioGallo e in dieci partite sulla panchina rossoblù ha conquistato due vittorie, due pareggi e sei sconfitte. Numeri che hanno portato il club a decidere per il secondo esonero stagionale. Di seguito la nota ufficiale diramata dal club rossoblù.

"Il Potenza Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra mister Bruno Trocini al quale vanno i più sentiti auguri di una lunga e proficua carriera professionale. La guida tecnica della squadra sarà affidata al Responsabile del settore giovanile del Potenza Calcio, mister Pasquale Arleo, che sarà coadiuvato da mister Giacomo Ferrari (allenatore in seconda), mister Giuseppe Catalano (allenatore dei portieri) e dal prof. Massimiliano Botto (preparatore atletico). Un sentito ringraziamento per il lavoro svolto va anche ai tecnici Max Ginobili e Alessandro Greco".