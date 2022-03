Potenza, Arleo: “Col Picerno siamo stati cinici. Paganese raggiunta, ACR Messina…”

Le dichiarazioni del tecnico del Potenza, Pasquale Arleo, in sede di conferenza stampa, dopo il successo nel derby contro l'AZ Picerno

Vittoria di misura per il Potenza nel derby lucano contro l' Az Picerno, nel corso dell'ultimo turno infrasettimanale del girone C di Serie C . Il tecnico della compagine potentina, Pasquale Arleo , ha analizzato il successo di misura per 1-0 contro la formazione allenata da Leonardo Colucci in sede di conferenza stampa, come riporta tuttopotenza.com. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore del Potenza , squadra che nel prossimo turno di campionato affronterà il Palermo di Silvio Baldini tra le mura amiche dell'"Alfredo Viviani".

"Abbiamo fatto un altro step, quello di raggiungere la Paganese, ora dobbiamo pensare se possibile a raggiungere e superare il Messina però dipende soprattutto da noi. Abbiamo fatto una prestazione importante da un po' di cinismo tattico da un punto di vista difensivo però siamo stati anche cinici e spietati nelle occasioni che ci sono capitate, due o tre volte imprecisi ma sempre sul pezzo la squadra era molto concentrata e pur giocando con tanti giovani abbiamo fatto una prestazione veramente sopra le righe, non bella, non spettacolare non da calcio spettacolo ma concreta, da grande squadra, da squadra unita e quella è la cosa che mi soddisfa di più. 3-4-3? È stata l’arma in più per questa gara e lo sarà anche per le gare in avanti. Ho detto all’inizio quando sono arrivato che questa squadra può essere camaleontica, qualcuno non capiva che cosa volevo dire ma è chiaro che oggi con i mezzi che ci sono a disposizione le squadre avversarie ti studiano in ogni minima partita, minimo particolare, però molte volte noi allenatori siamo troppo ancorati a schemi fissi ed è chiaro che il rischio poi di fare qualche brutta figura c’è tutto. Noi siamo stati bravi e saper leggere e interpretare la forza del Piceno, l’abbiamo annullata e questa è una cosa positiva".