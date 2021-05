Playoff Serie C, sorteggio secondo turno Fase Nazionale: ecco gli accoppiamenti

Al via il secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C.

Sono otto le squadre che si contendono la promozione in Serie B: Alessandria, Padova, Catanzaro, SudTirol, FeralpiSalò, Albinoleffe, Renate e Avellino. I match, che si disputeranno in gare di andata e ritorno, andranno in scena il 30 maggio e il 2 giugno. E gli accoppiamenti sono stati definiti pochi istanti fa dalla Lega Pro tramite sorteggio.

Quattro le teste di serie (le seconde classificate al termine della regular season e la migliore classificata tra le vincenti dei primo turno nazionale) che hanno diritto a giocare il ritorno in casa; in caso di parità nel doppio confronto, passerà il turno la squadra testa di serie in quanto migliore classificata rispetto all’altra. Non valgono i gol in trasferta, niente tempi supplementari.

TESTE DI SERIE: Alessandria, Padova, Catanzaro, SudTirol

VINCENTI PRIMO TURNO: FeralpiSalò, Albinoleffe, Renate, Avellino

ECCO GLI ACCOPPIAMENTI:

FeralpiSalò – Alessandria (GARA 1)

Renate – Padova (GARA 2)

Avellino – SudTirol (GARA 3)

Albinoleffe – Catanzaro (GARA 4)

ACCOPPIAMENTI FINAL FOUR

SEMIFINALE A

VINCENTE GARA 4 – VINCENTE GARA 1

SEMIFINALE B

VINCENTE GARA 2 – VINCENTE GARA 3

ACCOPPIAMENTI FINALE

VINCENTE SEMIFINALE B – VINCENTE SEMIFINALE A

Sono stati sorteggiati, dunque, anche gli accoppiamenti per la Final Four dove, in caso di parità, dopo i 180 minuti, si procederà con i tempi supplementari e i calci di rigore. La vincente di GARA 4 giocherà (andata in casa) contro la vincente di GARA 1. La vincente di GARA 2 giocherà (andata in casa) contro la vincente di GARA 3. Per la finale: la vincente della semifinale B giocherà l’andata in casa contro la vincente della semifinale A.