Playoff Serie C, scatta la Fase Nazionale: il regolamento e le partite in programma oggi

Primo atto della Fase Nazionale dei playoff di Serie C.

Sono cinque le partite che andranno scena nella giornata di oggi, domenica 23 maggio. Di seguito, il programma completo.

Pro Vercelli-Sudtirol ore 15:30

Palermo-Avellino ore 17.30

Feralpisalò-Bari ore 17.30

Matelica-Renate ore 17.30

Albinoleffe-Modena ore 17.30

IL REGOLAMENTO

Si sono qualificate al primo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C le terze classificate di ogni girone nella regular season (Renate, Sudtirol e Avellino), la migliore quarta (Modena), oltre le sei squadre vincenti del turno precedente. Gli accoppiamenti sono stati definiti tramite sorteggio tra le teste di serie (che hanno il diritto di giocare in casa il ritorno), ovvero le compagini appena entrate nei playoff, e quelle provenienti dalla fase gironi.

Le partite si giocano tra andata (oggi) e ritorno (26 maggio). Tuttavia, non vige la regola del gol in trasferta che vale doppio e, in caso di parità al termine dei 180′, non sono previsti né tempi supplementari, né calci di rigore: passerà il turno la testa di serie.

Le squadre qualificate accederanno al secondo turno nazionale, dove entreranno in scena anche le tre seconde classificate nella regular season (Alessandria, Padova e Catanzaro). Andata il 30 maggio, ritorno il 2 giugno: le quattro vincitrici del secondo turno accederanno alla Final Four, in programma tra il 6 e il 16 giugno.