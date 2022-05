Playoff Serie C, Palermo al secondo turno: rimonta Entella e Monopoli. Le qualificate

Il Palermo di Silvio Baldini accede al secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, e lo fa insieme a Monopoli, FerlpiSalò, Virtus Entella e Juventus U23

Si completa il tabellone del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Al pareggio del Palermo contro la Triestina che è valso ai rosanero il passaggio del turno, seguono i risultati delle altre quattro partite che hanno decretato le squadre qualificate alla fase successiva degli spareggi per la promozione in Serie B. A raggiungere infatti i Padova, Reggiana e Catanzaro - oltre ai siciliani - sono anche Monopoli, Virtus Entella - entrambe protagoniste di due incredibili e rocambolesche rimonte - FeralpiSalò e Juventus U23.