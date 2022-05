Playoff Serie C: il Foggia batte l’Avellino. Ok Juventus U23, Pescara ed Entella

Sono da pochi istanti emersi i risultati finali del secondo turno dei playoff di Serie C. Clamorosa debacle dell'Avellino col Foggia. Ok Entella, Monopoli, Pescara, Juventus U23 e Triestina

E' passato agli archivi il secondo turno dei playoff di Serie C. Non sono mancate le sorprese come l'eliminazione dell'Avellino di Gautieri col ribaltone targato Foggia di Zeman. Oltre ai Satanelli in virtù dei risultati maturati in serata, accedono alla fase NazionaleEntella, Monopoli, Pescara, Juventus U23 e Triestina.