Playoff Serie C, Evacuo: “Solo Palermo e Avellino possono impensierire le seconde”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex attaccante di Avellino e Trapani in vista della sfida tra Avellino e Foggia

"E' il momento di smettere, a 40 anni penso che ho dato tutto quello che dovevo ed è giusto pensare anche al futuro. Soddisfazioni ne ho avute tante, sono contento di quanto fatto, sono al momento il bomber più prolifico della storia della Lega Pro". Lo ha annunciato Felice Evacuo , ospite di Zona Verde, in onda su Sportchannel 214 . Diversi i temi trattati dall'ex attaccante fra le altre di Avellino e Trapani , che ha scelto di dire addio al calcio giocato: dalla sua esperienza in Campania, ai Playoff di Serie C . Ma non solo...

"L'Avellino? Vado controcorrente. In tanti temono questa partita col Foggia, io invece penso che di tutte le qualificate, l'Avellino ha beccato la squadra che può esaltare le qualità dei lupi. Io credo che affrontare una squadra sbarazzina, che se la gioca a viso aperto, può essere un vantaggio per i lupi. Sarei stato più preoccupato se l'Avellino avesse preso il Monopoli o il Francavilla. Tornare sull'ultima partita persa credo abbia poco senso. Quella di mercoledì sarà tutt'altra partita, ai playoff sarà una gara secca, che si giocherà sugli episodi, dove non si fanno calcoli. Io penso che l'Avellino se la giocherà alla grande", le sue parole.

"Tatticamente sicuramente Gautieri saprà come affrontare il Foggia. Conosce anche bene Zeman, quindi saprà come affrontarlo. Indubbiamente l'assenza di Maniero nell'ultimo periodo è stata troppo pesante. Riccardo in questa categoria non c'entra nulla, è un trascinatore. E penso che il suo recupero per i playoff sarà fondamentale. Il primo turno playoff? Si sono sfidate squadre che difficilmente riusciranno ad arrivare in semifinale. Io credo che in fondo arriveranno le seconde, il Palermo e l'Avellino sono le terze e quarte che possono competere con le tre seconde. Se poi non ci sarà qualche sorpresa, come magari successe col Cosenza", ha concluso Evacuo.