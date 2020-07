Playoff Serie C, ecco le finaliste: la Reggio Audace batte il Novara, il Bari vince all’ultimo respiro

Terminata l’andata delle semifinali.

Nella giornata odierna sono andate in scena le due sfide valide per le semifinali dei playoff di Serie C, che hanno regalato i nomi delle due squadre che hanno conquistato l’accesso alla finale. La Reggio Audace contro il Novara passa in vantaggio con il gol di Kargbo nel corso del primo tempo, ma poco prima del fischio del direttore di gara gli ospiti trovano il pareggio con Buzzegoli. Nel secondo tempo i padroni di casa tornano avanti grazie a Spano e riescono così a strappare il pass per la finale.

Spettacolo anche sul campo del San Nicola, dove è andata in scena la sfida tra il Bari e la Carrarese: i padroni di casa passano in vantaggio grazie al gol di Di Cesare, ma gli ospiti pareggiano a pochi secondi dal fischio finale con la rete di Piscopo. Al 120′, quando ormai i calci di rigore sembravano inevitabili, Simeri si presenta davanti al portiere avversario e firma la rete del definitivo 2 a 1.

La finale per decretare quale squadra approderà in Serie B vedrà dunque affrontarsi la Reggio Audace e il Bari.